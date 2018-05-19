Eskişehirspor'da olağanüstü seçimli genel kurul 6 Haziran'da

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da, olağanüstü seçimli genel kurulun 6 Haziran Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 6 Haziran Çarşamba günü, saat 15.00'te Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, genel kurulun, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13 Haziran Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.