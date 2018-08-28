ESKİŞEHİR (AA) - Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular, lisanslarının çıkarılamamasını protesto etmek amacıyla akşam antrenmanına çıkmama kararı aldı.

Bunun üzerine Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) Başkanı Murat Diri'nin sosyal medya üzerinden tesislere çağırdığı siyah-kırmızılı taraftarlar da Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelerek futbolculara destek verdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, tesislerde gazetecilere yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takıma destek çıkılmamasının kendilerini üzdüğünü belirterek, Eskişehirspor'un içinde bulunduğu durumu hak etmediğini vurguladı.

Siyah-kırmızılı kulübün yok olmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Çapa, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor'un maçlarını hafta sonu bekleyenler bundan sonraki süreçte ne yapacak? Bunu çok merak ediyorum. Eskişehirspor'a pes etmek için değil direnmek için geldik. Lisansı çıkmayan futbolcularımız da önüne bakmak zorunda. Onlara teşekkür ediyorum. Bugüne kadar en ufak serzenişte bulunmadılar. Bu kadar karakterli bir grubu bir araya getirmişken bu ekibi belki de yok edeceğiz. Bu mücadelenin saha içinde değil saha dışında verilmesi gerekiyor. Bu noktada da elimizden bir şey gelmiyor. Herkes elini vicdanına koyup, muhasebesini yapsın. Cuma günü transfer sona eriyor. Lisansı çıkmayan 13 futbolcu geleceğini düşünmek zorunda. Bu arkadaşlarımızın zamanı kalmadı. Bundan sonra elinde yetkisi olup da kullanmayanlar düşünsün."

ETB Başkanı Diri ise 53 yılı geride bırakan Eskişehirspor'un içinde bulunduğu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çapa ve teknik ekibi ile futbolculara bugüne kadar gösterdikleri özverinden dolayı teşekkür eden Diri, "Kısıtlı imkanlara rağmen bizlerle mücadele ettiler. Lisansı çıkmayan futbolcular, bizlerle tribünde tezahüratlara eşlik etti. Gelinen noktada ne teknik heyetin ne futbolcuların ne de taraftarın yapacak bir şeyi yok. Bizleri bu duruma düşürenler utansın. Ahımız kimsede kalmayacak. Eskişehirspor taraftarı son ana kadar vazgeçmeyecek." diye konuştu.



