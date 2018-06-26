Eskişehirspor'da Fuat Çapa dönemi





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Fuat Çapa ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Halil Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, hedefi şampiyonluk olan bir kadro oluşturmak için uzun süreli bir çalışmanın ardından Fuat Çapa ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Eskişehirspor'un geleceği için şampiyonluk dışında hiçbir düşüncenin bulunmadığını anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Gelecek sezon bu ligin korkulu rüyası olan kadroyu yaratmak, tek hedefi şampiyonluk olan bir yola koyulmak için buradayız. Bu şampiyonluklar zor ve meşakkatli yollar. Herkesin yardımına, desteğine, güç birlikteliğine, birlik ve beraberliğine ihtiyacımız var. Eskişehirspor büyük bir camiadır. Evet, ufak tefek borçlarımız söz konusudur. Önemli olan borcu yönetebilmektir. Gelirimizi çoğaltabilmek ve layık olduğumuz Süper Lig'e çıkmak mümkündür. Buna inanarak bir sözleşme yapıyoruz, hocamızla. 1+1 sözleşmeyle yola çıkacağız. Hoca buraya para için gelmedi. Bu işin büyük bonusu ve ödülü şampiyonluktadır."

Ünal, yarından itibaren transferlere başlayacaklarının altını çizerek, "Birçok görüşme yaptık. Bir kadro ve şablon oturttuk. O kadronun bu ligde fazlasıyla şampiyon olabileceğine inanıyoruz. Bu ligde takılmadan yürüyecek bir kadro kurmanın peşindeyiz. İyi ve faydalı oyuncuları alacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Es-Es boynumuzun borcu oldu"





Siyah-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Fuat Çapa ise Eskişehirspor'a gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şampiyonluk hedefine ulaşmanın zor olduğuna değinen Çapa, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz durum ortada. Sizler ne kadar Eskişehirliyseniz ben de o kadar Eskişehirliyim. Eskişehirspor'un başarılı olması için bütün fedakarlıkları yapmak için buraya geldik. Bugüne kadar Es-Es gönlümüzdeydi. Bundan sonra boynumuzun borcu oldu. Beklentileri iyi biliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için elimizden gelini fazlasıyla yapacağız. Kadro konusunda kimse endişe etmesin. Bu ligi iyi biliyoruz. Eskişehirspor'u layık olduğu Süper Lig'e bu sezon el birliğiyle çıkartmak istiyoruz. Şu anda transfer sayısı vermek doğru değil. Kaliteli oyuncuları almamız önemli. 13-14 tane direkt oynayabilecek oyuncu transfer edeceğiz. İsimleri belirledik ve bunları başkanımızla paylaştık. Gerekli görüşmeler yapılıyor."

Çapa, takımın hazırlıklara 1 Temmuz'da başlamasını planladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Çapa, sözleşmeyi imzaladı.



