Eskişehirspor'a taraftarından Sevgililer Günü sürprizi





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sürpriz yapan taraftarlar, futbolcular ve teknik heyeti ziyaret ederek çiçek verdi.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri ve bazı taraftar grubu liderlerinin de bulunduğu grup, Sevgililer Günü dolayısıyla Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde antrenman öncesi futbolculara ve teknik direktör Fuat Çapa'ya çiçek takdim etti.

Eskişehirspor'un peşinden her yere gittiklerini belirten Diri, "Fuat Hoca ile birlikte kentteki birliği ve beraberliği daha da artıracağız. Taraftarın sevgisini hissettirmek ve moral vermek için takımımızı Sevgililer Günü öncesinde ziyaret ettik. Umarım onlar da bize 18 Şubat Pazartesi akşamı Denizlispor maçında alınacak puanlarla güzel bir hediye verecektir." dedi.





- Fuat Çapa: "Denizlispor'a misafirperverliğimizi göstereceğiz"





Teknik direktör Fuat Çapa ise taraftarın Eskişehirspor'a olan sevgisinin hissedildiğini ve bu sevginin giderek arttığını dile getirdi.

Siyah-kırmızılı takımın saha içi ve saha dışında örnek bir taraftar grubuna sahip olduğunu ifade eden Çapa, şöyle konuştu:

"Taraftarımız asla kötü olayların içinde olmayacaktır. Bizi her hafta nasıl destekliyorlarsa, Denizlispor maçında da örnek tribün olacaklar. Futbolcularımız sahada rekabeti yaparken, taraftarımız da bizi tribünde destekleyecek. Denizlispor takımına ve taraftarına misafirperverliğimizi göstereceğiz. Bugün taraftarımız bize çiçek verdi, inşallah Denizlispor maçında da biz onlara daha güzel hediye veririz."

Konuşmanın ardından taraftarlar, siyah-kırmızılı takımın antrenmanını izledi.