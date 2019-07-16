Eskişehirspor TSYD'nin turnuvasına katılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesince 8-9 Ağustos'ta düzenlecek futbol turnuvasına katılacak.

TSYD Ankara Şubesi tarafından bu yıl 52'ncisi gerçekleştilecek futbol turnuvasında Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor mücadele edecek.

İki gün sürecek turnuvanın maçları Eryaman Stadı'nda oynanacak.