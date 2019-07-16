Eskişehirspor TSYD'nin turnuvasına katılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesince 8-9 Ağustos'ta düzenlecek futbol turnuvasına katılacak.
İki gün sürecek turnuvanın maçları Eryaman Stadı'nda oynanacak.
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesince 8-9 Ağustos'ta düzenlecek futbol turnuvasına katılacak.TSYD Ankara Şubesi tarafından bu yıl 52'ncisi gerçekleştilecek...
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesince 8-9 Ağustos'ta düzenlecek futbol turnuvasına katılacak.
İki gün sürecek turnuvanın maçları Eryaman Stadı'nda oynanacak.