Eskişehirspor transfer yasağını fırsata çevirdi





ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncuların, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle 2018-2019 sezonunun ilk yarısında yeni transferlere lisans çıkartılamaması altyapıdan yetişen futbolcuların forma şansı yakalamasını sağladı.

Sezona Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünde başlayan siyah-kırmızılılar, takımda geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına olan borçları nedeniyle ilk yarı öncesi transfer yapamadı.

Bunun üzerine Eskişehirspor'un farklı yaş kategorilerinde forma giyenfutbolcular kadroya dahil edildi. Eskişehir temsilcisinde 2018-2019 sezonundaki maçlarda altyapıdan yetişen 18 futbolcu forma giydi.

Siyah-kırmızılı takımda geçen sezon forma giyen en genç futbolcu, 5 maçta toplam 87 dakika sahada kalan 16 yaşındaki Metehan Altunbaş oldu.

Gençlerden en fazla süreyi ise 20 yaşındaki Mehmet Özcan aldı. Ligdeki maçların tamamında kadroda yer alan Mehmet, 3 bin 56 dakika sahada kaldı.

Eskişehirspor'un altyapısından yetişerek geçen sezon takıma katkı sağlayan genç futbolculardan en fazla golü ise 23 yaşındaki İbrahim Halil Öner kaydetti. Öner, siyah-kırmızılı formayla çıktığı 30 maçta rakip fileleri 6 kez sarstı.

Eskişehir temsilcisinde altyapıdan yetişerek geçen sezon forma giyen futbolcular ve aldıkları süreler şöyle:

FutbolcuYaş Maç Süre (Dk.) Metehan Altunbaş 16 5 87 Ebrar Yiğit Aydın 17 2 97 Furkan Balaban 18 11 716 Utku Kızılkaya 18 2 22 Tolga Yakut 18 13 691 Fıratcan Üzüm 19 21 1567Talha Erdoğan 19 18 1067Muhammet Yahya Akbulut 19 1 35Cemali Sertel 19 21 1749Bedirhan Altunbaş19171153Alperen Kocabaş2018885Mehmet Özcan20343056Mevlüt Çelik21221636Ekrem Kılıçarslan21201791İsmail Oykun2213883Furgan Polat22292169İbrahim Halil Öner23302151Mehmet Feyzi Yıldırım23292161