Eskişehirspor, teknik direktör Ümit Özat ile anlaşamadı





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un prensip anlaşmasına vardığı ve kulüp başkanı Halil Ünal ile görüşmek için kente gelen teknik direktör Ümit Özat, resmi sözleşmeye imza atmadan Eskişehir'den ayrıldı.

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile yapacağı görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kulüp tarafından duyurulan teknik direktör Ümit Özat, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne geldikten bir süre sonra anlaşmanın sağlanamaması üzerine Eskişehir'den ayrıldı.

Kulüp başkanı Halil Ünal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkarmak için bir dizi çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hedefsiz bir Eskişehirspor'un olamayacağını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor büyük bir camia, anlı, şanlı, tarihi bir mazisi var. Layık olduğu yere taşıyacağız. Onun için de şampiyon bir kadro kuracağız. Bu çorbada herkesin bir tuzu olsun, emeği geçsin istiyoruz. Yeni bir kadro yapacağız. Elimizde kazandığımız genç, yetenekli oyuncularımız var. Bu ligi bilen tecrübeli oyuncularımıza da ihtiyacımız var. Bugün teknik direktörlük görevi için Ümit Özat ile görüştük. Ekonomik boyutları var. Kendisi teklifimizi düşünecek. Biz de düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam edecek. Hız kesmeyeceğiz."