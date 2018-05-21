Eskişehirspor taraftarları iftarda buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirspor taraftarları, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Eskişehirspor Taraftarlar Birliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Turkcell organizasyonuyla Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen iftar programı, kırmızı siyahlı renklere gönül vermiş yaklaşık 5 bin taraftarı buluşturdu.
Akşam ezanının okunmasıyla dua ederek, hep birlikte oruçlarını açan taraftarlar, iftar sonrası Eskişehirspor maçlarının ateşleyici gücü Bando Es Es eşliğinde tezahüratta bulundu.
İftara, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet İlker, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Özen, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri de katıldı.