Eskişehirspor lisansları çıkartamadı

ESKİŞEHİR (AA) - Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, bazı eski futbolcu ve antrenörlerin "muvafakat belgesi" göndermemesi nedeniyle sözleşme imzaladığı futbolcuların lisanslarını henüz çıkartamadı.

Siyah-kırmızılı kulübün borçlu olduğu bazı futbolcu ve antrenörlerle anlaşmak için çalışmalar yapan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda dosyayı çözemedikleri için lisansları çıkartamadıklarını söyledi.

Ünal, birçok oyuncu ve antrenörle anlaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Lisansları şu ana kadar çıkartamadık. Kardemir Karabükspor maçına genç oyuncularla çıkabiliriz. Yarın gençler çıkıp oynar." diye konuştu.