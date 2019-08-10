



ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kendi mucizesine sahip bir kulüp olduklarını kaydetti.

Futa Çapa, sosyal paylaşım platformu Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, taraftara tanıtacak yeni transferlerinin olmadığını ancak gençlerle heyecanlarını yenilediklerini ifade etti.

Başka kulüplerin, eksiklerini yaptıkları yeni transferlerle giderdiğini aktaran Çapa, şu görüşlerini paylaştı:

"Bizim ise eksiklerimizi gidermek için çalışmaktan başka yolumuz yok. Bu akşam Konyaspor maçı için stada gelecek Eskişehirliler, yeni futbolcular değil, bir sene boyunca oynayarak gelişmiş genç futbolcular görecek. Bugün maçı izlerken taraftarımızdan ricam, geçen yıl 19 Ağustos'ta oynadığımız Balıkesirspor maçını hatırlamaları. Hafıza, görünmeyen başarıyı fark etmemizi sağlar. Gençlerle beraber Eskişehirspor çok yol aldı. Eskişehirspor kendi mucizesini yaratan bir kulüp. Bugün Eskişehir'de olan herkese sesleniyorum. Gelin bu mucizeyi devam ettirelim. Bayram gibi bir sezon olsun."



