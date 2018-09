ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamadı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nden toplanan taraftarlara seslenen Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, yeni transferlere lisans çıkartamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Belli dönemlerde mesaj iletmeye çalıştıklarını ancak duyması gerekenlere seslerini ulaştıramadıklarını ifade eden Çapa, şöyle konuştu:

"Bu takım nerede, kiminle oynarsa oynasın Eskişehirspor her zaman şampiyondur ve oynadığı ligin en iyi takımıdır. O açıdan bundan sonra verilecek zarar kendimize olacaktır. Buradaki ve evindeki insanların bir hafta, 10 gündür çektiğini ben biliyorum. Bizim ahımız imza vermeyenleri tutacaktır. Çünkü para onlar için her şey. Bizim için insanlık her şeyden önce gelir. Bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlikle kulübe sahip çıkın. Bugünlerin yaşanacağı belliydi. Bugünün hatırası değil. Yeniden organize olmak gerekiyor. Kardemir Karabükspor maçında da takımınızı güzelce destekleyin. Eskişehirspor her zaman kalbimizde olacak. Sözün bittiği yerdeyiz. Tutunabilmek için çırpındık. Her şey para mı? Eskişehirspor var olsaydı onlar paralarını alabileceklerdi."

Çapa'nın konuşmasının ardından siyah-kırmızılı taraftarlar, tesislerden ayrıldı.