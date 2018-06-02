Eskişehirspor Gökhan Siverek ile sözleşme yeniledi

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, kaleci Gökhan Siverek ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre geçen sezon da takımın formasını giyen kaleci Gökhan...