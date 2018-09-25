Eskişehirspor genç futbolcularına güveniyor





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un asbaşkanı Harun Adıgüzel, genç futbolcularından ümitli olduklarını belirterek, "Gün geçtikçe takım olmayı öğreniyorlar. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izleteceğiz." dedi.

Adıgüzel, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, siyah-kırmızılı kulübün üç puan silme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, puan silinmemesi için çalıştıklarını kaydetti.

Kulübün transfer yasağının kaldırılamadığını anımsatan Adıgüzel, "Ocak ayındaki ara transfer döneminde bunu başaracağımızı düşünüyoruz. 20 Eylül itibarıyla kulüp lisansının alınması gerekiyordu. Birçok dosyada muvafakatnameyi aldık. Son dakikada gündemde olmayan bir dosya çıktı. Bu dosyayı çözmeye çalışıyoruz. Bunu da çözeceğiz. Cuma günü bu dosyanın da onaylanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.





- "Gençlerden ümitliyiz"





Asbaşkan Adıgüzel, Eskişehirspor'un genç bir kadroyla mücadele ettiğini belirterek şöyle devam etti:



"Genç bir takımımız var. Bu takım onurlu, şerefli şekilde bütün gücünü kullanarak gayret sarf ediyor. Bu mücadele sonunda 6'ncı haftada takdirle karşılanan, mücadele eden ve koşan bir takım haline gelmeye başladık. Büyük bir ihtimalle ocak ayında transfer yasağı kalktığında hedefimiz ilk 6'nın içine girmek. Gençlerden ilk yarının sonuna kadar belli bir puanı almasını istiyoruz. İlk yarıda 20 puan ya da üzerinde puan toplamayı planlıyoruz. Taraftarımız bize çok destek oluyor. Çocuklar taraftar desteğiyle moralli oynuyor. Biz gençlerden ümitliyiz. Gün geçtikçe takım olmayı öğreniyorlar. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izleteceğiz. Bu takım ilk 6 kulüp arasında yer alacaktır."

Adıgüzel, transfer yasağını kaldırmak için projelerinin bulunduğunu ve gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, bugün itibarıyla altyapıdaki 5 genç futbolcuyla daha profesyonel sözleşme imzaladıklarını, takımdaki profesyonel futbolcu sayısının 28'e ulaştığını söyledi.



