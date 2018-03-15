Eskişehirspor galibiyet serisi yakalamak istiyor





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, 18 Mart Pazar günü Ankara'da yapacakları Ankaragücü maçında futbolcularının çok iyi mücadele edeceğini söyledi.

İldiz, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta sonu Ankaragücü ile zorlu bir maç yapacaklarını belirterek, kalan maçların her takım için zor olacağını kaydetti.

Ankaragücü maçını kazanmak için yapılması gerekenleri yerine getireceklerini ifade eden İldiz, şöyle konuştu:

"Altınordu maçını oyuncularım kazanmayı çok istedi. Ancak ferdi hataların ardından beklenmedik sonuçlar alınabiliyor. Ankaragücü ligde ikinci sırada ve maçı kazanmak isteyecek. Bizim de ligdeki konumumuz belli. Bu maçta futbolcularım çok iyi mücadele edecektir. Kısıtlı ve sıkıntılı bir kadromuz var. Bu kadroyla ligi bitireceğiz. Elimizden geldiğince kalan maçlarda Eskişehir'i en iyi şekilde temsil edip, sağ salim ligi bitireceğiz. Bu yıl istikrarlı bir gidişat beklemiyorduk. Ancak kalan maçlarda galibiyet serisi yakalayıp ligi rahat bitirmek istiyoruz."





- "Benim için çok farklı maç olacak"





Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Kanak ise şampiyonluğa oynayan Ankaragücü ile zor bir maç yapacaklarını vurguladı.

Siyah-kırmızılı takımın son haftalarda iyi futbol oynadığını ancak pozisyonları gole çeviremediğini anlatan Kanak, "Puanlara şiddetle ihtiyacımız var. Bu maçla çıkışa geçmek istiyoruz. Futbola Ankaragücü'nde başladım sonra Eskişehirspor'a transfer oldum. Benim için çok farklı bir maç olacak. Rakip olarak Ankaragücü taraftarının önünde ilk kez sahaya çıkacağım." diye konuştu.



