



ESKİŞEHİR (AA) - Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da yönetim kurulu, sorunun aşılması için çaba sarf ediyor.

Halil Ünal başkanlığındaki siyah-kırmızılı kulübün yönetim kurulu, 13 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-kırmızılılar, yeni teknik direktörü Fuat Çapa'nın raporu doğrultusunda sezon başında yerli ve yabancı futbolcuları kadroya dahil etmesine karşın, geçmiş dönemden gelen borçlar nedeniyle bu isimlere henüz lisans çıkartamadı.

Eski futbolcularına olan borcunu ödemek için çıkış yolu arayan yönetim, Eskişehirspor'u ayakta tutmak için "Hayata bir es ver, Eskişehirspor'a nefes ver" sloganıyla "26'da 26" projesini başlattı. Futbolcuların alacaklarının ödenmesinin planlandığı projede beklenen sonuç henüz çıkmadı.

Eskişehirspor'un borcu bulunan futbolcularla, görüşerek anlaşma yolu arayan Halil Ünal başkanlığındaki yönetim kurulu, olumlu bir sonuç elde edip, 53 yıllık maziye sahip takımda işleri yoluna koymak için çalışmaları sürdürüyor.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde dün bir araya gelen futbolcular da geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle lisanslarının çıkarılamamasını protesto etmek amacıyla dün akşam antrenmana çıkmama kararı aldı. Siyah-kırmızılı taraftarın da destek verdiği futbolcular, kulüpten ayrılma aşamasına geldi.





- "Para bulmaya çalışıyoruz"





Kulübün başkan yardımcısı İlhan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'u içinde bulunduğu zor durumdan çıkartmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Geçmiş dönemden kalan borçları kapatmak için mali kaynak sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Şu anda hiçbir şey belli değil. Para arıyoruz. Geçmiş dönemden kalan, borçlu olduğumuz 52 dosyayı çözmeye çalıştık. Bunların bir kısmını ikna ettik. Eskişehirspor bu durumu hak etmiyor. Çalışmalar devam ediyor. Kulüp başkanımız Halil Ünal gece gündüz demeden yemeden içmeden sorunu çözmeye çalışıyor. Para bulmaya çalışıyoruz herkese telefon ediyoruz. Transfer ettiğimiz ancak resmi sözleşme imzalayamadığımız futbolcularımız bugüne kadar çok özverili davrandı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz."



