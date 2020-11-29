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Eskişehirspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig.
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor bugün sahasında Altınordu'yu ağırlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan yayınlanacak.
Spor 29.11.2020, 14:44
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek.
ESKİŞEHİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eskişehirspor - Altınordu maçı 29 Kasım Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.