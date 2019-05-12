Eskişehir'de model uçaklar yarıştı





ESKİŞEHİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Radyo Kontrollü Model Uçak Akrobasi Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'in İnönü ilçesinde yapıldı.

Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde, havacılığı sevdirme ve yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen şampiyona, model uçakların kıyasıya yarışına sahne oldu.

Yarışmada birinciliği Ahmet Eryıldırım, ikinciliği Serdar Salta, üçüncülüğü ise Burak Süel elde etti.

Etkinlikte bu yıl hakem olarak yer alan MFÖ grubu üyesi Fuat Güner, yıllardır kendisinin de model uçak yarışmalarında birinci olmak için ter döktüğünü kaydetti.

Bugün kendisinin yarışmacı olarak değil, hakem olarak görev aldığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Bugünde uçuş için harika bir hava var. Yarışmacı arkadaşların şansına. Ben ne zaman gelsem yağmur vardı. O yüzden güzel bir gün. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu hobiyi çok seviyorum. Model uçak gönlümüzde hiçbir zaman sönmeyecek bir ateş. Ben insanlara hep bunu tavsiye ediyorum. Mutlaka herkesin bir hobisi olması lazım. Model uçak yapmak güzel bir hobi. Bu işin daha da gelişeceğine inanıyorum. Şimdi jet modası başladı. Herkeste bir tribünlü jet var. Yakında onların yarışmasını yaparız burada."



