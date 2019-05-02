Eskişehir'de madde bağımlılığı ve spor semineri





ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanlığının desteğiyle Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonunca yürütülen "Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarılması ve Spora Yönlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen seminerlerin beşincisi Eskişehir'de yapıldı.

Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesindeki seminere, Konfederasyon Başkanı Türker Aygündüz, Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa ile futbolcular Emre Güral, Hakan Aslantaş, Jesse Sekidika, Mehmet Özcan ve Talha Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Türker Aygündüz, etkinlikte yaptığı konuşmada, seminerlerin beşinci durağının Eskişehir olduğunu söyledi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Aygündüz, "Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonunun amacı, çocukları ve gençleri koruyup kötü alışkanlıklardan kurtarmaktır." dedi.

Aygündüz, çocukları ve gençleri spora yönlendirmek istediklerini ifade etti.

Etkinlik sonunda öğrencilere forma dağıtıldı.

