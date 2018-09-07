Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 8-9 Eylül'de "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" düzenlenecek.
Türkiye Binicilik Federasyonu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirilecek yarışmalarda 60 katılımcı dereceye girmeye çalışacak.
Atların veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından 24 ila 120 kilometre arasında çeşitli mesafe ve kategorilere sahip yarışmalara start verilecek.
Müsabakalar, 9 Eylül'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek.