Eskişehir mahalli at yarışları Mahmudiye'de yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eskişehir Valiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen 2018 yılı Sonbahar Mahalli At Yarışları'nın ilk etabı Mahmudiye ilçesindeki TJK İdman Pisti'nde yapıldı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Garnizon Komutan Vekili Hava Tuğgeneral Gürhan Eergürhan, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Yıldıray Çil ve TJK Asil Üyesi Osman Çıkıllı katıldı.

İlk gün yarışlarında Anadolu Tarım İşletmesi, Garnizon Komutanlığı, Valilik ve Türkiye Jokey Kulübü koşuları yapıldı.

Günün ilk koşusu olan 3 yaş Arap atlarının katıldığı 1200 metre kum pistte yapılan Anadolu Tarım İşletmesi Kupası Koşusu'nu, Alperencan isimli Arap atı birinci olarak tamamladı.

Günün ikinci koşusu olan 4 yaşlı Arap atlarının katıldığı bin 600 metre kum pistte yapılan Garnizon Komutanlığı Kupası Koşusu'nu Sanberk isimli Arap atı birinci olarak tamamladı. Günün üçüncü koşusu olan 5 ve daha yukarı yaşlı Arap atlarının katıldığı 2000 metre kum pistte yapılan Valilik Kupası Koşusu'nu Kralın Adamı isimli Arap atı birinci olarak tamamladı. Günün son koşusu olan 3 ve daha yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarının katıldığı 2000 metre kum pistte yapılan Türkiye Jokey Kulubü Koşusunu ise Konig isimli İngiliz atı birinci olarak tamamladı.

Yarışlar arasında Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü tarafından hazırlanan gösteriler seyircilerden büyük ilgi gördü.

Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine toplamda 20 bin 400 lira para ödülü dağıtıldı.