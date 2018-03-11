Eskişehir Basket'te sakatlık sıkıntısı





ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Eskişehir Basket'te bir aydır sakatlıkları süren Sean Marshall ve E. J. Rowland'a, Yunus Emre Sonsırma ve Viacheslav Kravtsov da eklendi.

Siyah-kırmızılı yönetimin açıkladığı sakatlık raporuna göre tedavileri süren Rowland ve Marshall'ın bir müddet daha parkeden uzak kalması beklenirken, Yunus Emre Sonsırma ve Kravtsov'un 17 Mart Cumartesi günü Pınar Karşıyaka ile oynanacak maçta süre alıp alamayacakları belirsizliğini koruyor.

Ligin 20. haftasında oynanan Galatasaray Odeabank maçında ayak bileğinden darbe alan Viacheslav Kravtsov ve baldırından sakatlanan Yunus Emre Sonsırma'nın tedavilerine de başlandı.