Eskişehir Basket'te Pınar Karşıyaka maçı hazırlığı

ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde mücadele eden Eskişehir Basket, 17 Mart'ta Pınar Karşıyaka ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.

Yaşanan sakatlıkların ardından ligde art arda 7 maçtan mağlubiyetle ayrılan, play-off hedefiyle yoluna devam eden Eskişehir Basket, hafta sonu Eskişehir’de oynanacak Pınar Karşıyaka maçını kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Eskişehir Basket, 17 Mart Cumartesi günü saat 20.15’te Anadolu Üniversitesi (AÜ) İki Eylül Spor Salonu’nda oynanacak Pınar Karşıyaka maçı öncesi hazırlıklara başladı.

Sabah saatlerinde AÜ İki Eylül Spor Salonu’nda toplanan siyah-kırmızılılar ilk olarak fitness salonunda halter çalışması gerçekleştirdi. Ardından parkeye çıkan oyuncular, Başantrenör Josep Maria Berrocal idaresinde yaklaşık 90 dakika antrenman yaptı.

Eskişehir Basket sporcuları, ısınma hareketlerinin ardından şut ve taktik çalışması yaptı.

Öte yandan, maç biletleri tam 15, öğrenci 7,5 liradan satışa sunuldu.