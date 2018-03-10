Eskişehir Basket galibiyete hasret





ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, ligde yaptığı son 7 maçta galip gelemedi.

Ligdeki son galibiyetini 13. haftada Muratbey Uşak deplasmanında 81-68'lik skorla alan Eskişehir Basket için zorlu günler başladı.

Eskişehir temsilcisi 14. haftada konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'a 87-78 mağlup oldu. Bir sonraki hafta Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda 100-89 kaybeden Eskişehir Basket, 17. haftada da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 85-71 yenildi.

Siyah-kırmızılı takım, 18. haftada sahasında Banvit'e başa baş geçen maçta 81-80 yenildi. Bir sonraki hafta ligin iddialı takımlarından Anadolu Efes ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi salondan 89-77 mağlup ayrıldı. Eskişehir Basket, geçen hafta ağırladığı Gaziantep Basketbol'a son saniye üçlüğüyle 85-84 yenilerek mağlubiyet serisini sürdürdü.

İstanbul'da karşılaştığı Galatasaray Odeabank'a da 84-78 mağlup olan Eskişehir Basket'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Siyah-kırmızılı ekip, 17 Mart Cumartesi günü sahasında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak.