Eskişehir Basket, başantrenör Berrocal ile yollarını ayırdı

ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket, başantrenör Josep Maria Berrocal Riera ile yollarını ayırdı.
Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2017-2018 sezonunda takımımızı çalıştıran başantrenörümüz Josep Maria Berrocal Riera takımımızdan ayrılmıştır. Süper Lig'deki ilk sezonunda takımımızı play-off'a taşıyan Berrocal'a teşekkür eder, bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar dileriz."
Eskişehir Basket, İspanyol başantrenör yönetiminde ligi yedinci sırada tamamlarken, çıktığı 33 resmi maçta 16 galibiyet, 17 mağlubiyet aldı.