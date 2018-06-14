Eskişehir Basket, başantrenör Berrocal ile yollarını ayırdı

ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket, başantrenör Josep Maria Berrocal Riera ile yollarını ayırdı.Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"2017-2018...

Eskişehir Basket, başantrenör Berrocal ile yollarını ayırdı
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ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket, başantrenör Josep Maria Berrocal Riera ile yollarını ayırdı.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2017-2018 sezonunda takımımızı çalıştıran başantrenörümüz Josep Maria Berrocal Riera takımımızdan ayrılmıştır. Süper Lig'deki ilk sezonunda takımımızı play-off'a taşıyan Berrocal'a teşekkür eder, bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar dileriz."

Eskişehir Basket, İspanyol başantrenör yönetiminde ligi yedinci sırada tamamlarken, çıktığı 33 resmi maçta 16 galibiyet, 17 mağlubiyet aldı.

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