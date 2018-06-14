Eskişehir Basket, başantrenör Berrocal ile yollarını ayırdı

ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket, başantrenör Josep Maria Berrocal Riera ile yollarını ayırdı.Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"2017-2018...