Erzurumspor tek golle kazandı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yendi.

İlk yarı

3. dakikada ceza yayı sağ çaprazından Emrah Başsan'ın sert şutunda, top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Zeki Yıldırım'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

20. dakikada sağdan Maicon'un ortasında, topa hareketlenen Yekta Kurtuluş'un şutu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Tshabalala'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

43. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden İbrahim Akdağ'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Doukara'nın ortasında topa yükselen Maicon'un kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

50. dakikada sol kanattan Özer Hurmacı'nın ortasında, karambol sonrası ceza sahası dışına açılan topa İbrahim Akdağ'ın gelişine vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstünden auta gitti.

60. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Leo'nun ortasında, kale önünde Tshabalala kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstünden auta çıktı.

62. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

76. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında, Antalyasporlu Diego'nun ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Boffin'in üstünden filelerle buluştu: 1-0.

86. dakikada Erhan Çelenk'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.