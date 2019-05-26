Erzurumspor Süper Lig'e galibiyetle veda etti

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in son haftasına 32 puanla 17. sırada giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 15. sıradaki Göztepe'nin evinde MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle küme düşme hattından kurtulamadı.

11. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Tshabalala'nın pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.

18. dakikada orta sahada kaptığı topla rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Chery'nin penaltı noktası üzerinde vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Kravets'in ıskaladığı topu kaleci Sehic kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada soldan Deniz Türüç'ün ortasına penaltı noktası üzerinde Chery'nin gelişine vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikadaki Kayserispor atağında Mensah'ın pasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

40. dakikada Kravets'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Mert Özyıldırım'ın kaleciyle karşı karşı pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.

43. dakikadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Sunu'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

57. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan Varela'nın kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Sehic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.



63. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası dışına çıkan kaleci Lung, topa eliyle müdahale edince maçın hakemi Fırat Aydınus tarafından kırmızı kart gördü.



72. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde savunmanın arasından iyi yükselen Asamoh Gyan'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.



79. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak sağ kale direnin dibinden auta gitti.



90. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Tshabalala'nın kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Muammer Yıldırım meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşma konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Sezonu 17. tamamlayan Erzurum ekibi, 1 sezon kaldığı Süper Lig'den tekrar 1. Lig'e geriledi.

Muhabir: Murat Asil