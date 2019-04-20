Erzurumspor deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.İlk yarı
Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Emrah'ın ortasında arka tarafta topla buluşan Scwechlen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
15. dakikada Obertan'ın şutunda kaleci Beto'dan dönen topu araya giren savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.
25. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan Emrah'ın ortasında ceza alanı içinde topa hareketlenen Taylan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
45+1. dakikada Serdar Gürler'in ceza alanı dışından attığı şutta top kaleci Sehic'te kaldı.
İlk 45 dakikalık bölümü Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 önde tamamladı.İkinci yarı
47. dakikada ceza alanı dışından kazanıla serbest vuruşu kullanan Yasin Öztekin'in şutunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
65. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza alanı dışından Taylan'ın attığı sert şutta kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 üstün tamamladı.