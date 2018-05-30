Erzincan'da Turkcell Küçükler Atletizm Festivali yapıldı

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonun (TAF) düzenlediği Turkcell Küçükler Atletizm Festivali bölge birinciliği Erzincan'da yapıldı.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tartan Atletizm Pisti'nde yapılan festivale Erzincan, Tokat, Sivas, Tunceli ve Malatya illerinden 13-14 yaş grubu 15 kız ve 20 erkek takımın yer aldığı 210 öğrenci katıldı.

Yapılan festivalde öğrenciler yüksek atlama, uzun atlama, fırlatma topu, 1000 metre ve 400 metre koşu ile bayrak koşusu gibi yarışmalar da dereceye girmek için mücadele verdiler.

Uluslararası atletizm hakemi Hasan Kotan, festival kapsamında öğrencilerin farklı kategorilerde yarışacağını söyleyerek şöyle konuştu: "Bu yarışmalarda yaş guruplarına ayrılıyor öğrencilerimiz. 16 bölge var ve bu 16 bölgeden birisi de Erzincan. Bu yarışmalarda çocuklarımız branş olarak yaptıkları yüksek atlama, uzun atlama, fırlatma topu, 1000 metre ve 400 metre gibi parkurlardan oluşmaktadır. Gün içinde yapılacak müsabakalarla devam edecektir. Bu yarışmalar sonucunda Türkiye Atletizm Federasyonun yapmış olduğu programlar doğrultusunda ferdi olarak ilk 3 giren çocuklarımız federasyon tarafından takip edilmekte. Derece alan çocuklarımız ileri zamanlarda kampa dahil edileceklerdir." diye konuştu.