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Ersan'dan 'double double'

NBA'de Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova, Los Angeles Clippers'a karşı 13 sayı ve 13 ribauntla "double double" yaptı.

09 Ocak 2018 Salı 11:37
Ersan'dan 'double double'
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ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Los Angeles Clippers'a 108-107 yenildiği maçta 13 sayı, 13 ribaunt üretti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, konuk ettiği Atlanta Hawks'u 108-107 yendi.

Clippers'ı galibiyete, 34 sayı atan Lou Williams ve 25 sayı, 18 ribaunt üreten DeAndre Jordan taşıdı.

Hawks'ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 13 sayı ve 13 ribauntla "double double" yaptı. Taurean Prince 20, Dennis Schröder de 18 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 109-96

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 113-114 (uzatmada)

Chicago Bulls-Houston Rockets: 107-116

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 127-99

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 112-109

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 100-107

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 124-114

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 108-107

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Anahtar Kelimeler:
Ersan İlyasovaNBASpor
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