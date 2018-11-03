Erkan Sözeri'den taraftarlara davet





ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in lideri Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, taraftarları 11. haftada Giresunspor ile yapacakları maça davet etti.

Erkan Sözeri, yaptığı yazılı açıklamada, karşılaşmanın 5 Kasım Pazartesi günü oynanacağını hatırlatarak, "Taraftarlarımızın Giresunspor maçında da bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası maçını geride bıraktıklarını belirten Sözeri, "Ligde Giresunspor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına başladık. Biz aynı ciddiyetle maçlarımızı oynayıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Giresunspor maçı iş gününde ancak Bolu'ya gelen taraftarlarımızı bu maça da bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.





- Genç oyunculara övgü





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kupadaki Diyarbekirspor maçında şans verdiği genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade etti.

Sözeri, şunları kaydetti:

"Kupada Diyarbekirspor'a karşı ilk yarıda herkesin alıştığı Gençlerbirliği'ni izletemedik. Gol geç de olsa bir altyapı oyuncumuzla geldi ve tur atladık. Turdan ya da galibiyetten öte bizi sevindiren altyapı oyuncularımızın performansı oldu. İlk 11'de Gençlerbirliği altyapısından yetişmiş 5 isim vardı. Yine yedeklerde üç altyapı oyuncusu daha vardı. Maçı da altyapıdan altı oyuncu ile kapattık. Bu maçta forma giyen altyapı oyuncularımızın varlığı, diğer altyapı oyuncularına da örnek olsun. Oradan iyi futbolcular çıktıkça biz de onlara şans vermekten vazgeçmeyeceğiz."