Erdoğan Dulda son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - 83. Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılan ve koşu sırasında vefat eden 91 yaşındaki eski master milli atlet Erdoğan Dulda'nın cenazesi toprağa verildi.Erdoğan Dulda'nın naaşı, İsmet Oğultürk Camisi'nde öğleğin...