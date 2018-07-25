KAYSERİ (AA) - Türkiye’nin ilk ve tek downhill (yokuş aşağı) bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Dağı'nda “Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası” heyecanı yaşanacak.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sadece kar sporlarının yapıldığı bir kayak merkezi olmanın ötesinde tüm dağ ve tabiat sporlarının dört mevsim yapılabildiği bir merkez olarak da ön plana çıkan Erciyes, özellikle bisiklet sporu açısından ülkede önemli bir merkez haline geldi.

Bu özelliğiyle dikkati çeken Erciyes, hafta sonunda Türkiye’de üçüncü kez yapılacak olan uluslararası downhill müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle yapılacak olan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Endonezya, Romanya, Bulgaristan ve İran'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden yaklaşık 100 sporcu yarışacak.

Dünyanın ünlü dağ bisikleti sporcuları, Erciyes Bike Park içerisinde bulunan bin 760 metre uzunluğunda ve rampaların, taş merdivenlerin, sert dönüşlerin ve tonluk kayaların bulunduğu parkurda zorlu arazi şartlarına direnç göstererek şampiyon olmaya çalışacak.



