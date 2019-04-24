Erciyes son 4 yılın en uzun kayak sezonunu geçiriyor





KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde son 4 yılın en uzun kayak sezonu geçiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu Erciyes Master Planı kapsamında yaklaşık 350 milyon avroluk yatırımla uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi'nde, nisan ayının sonu yaklaşmasına rağmen halen kayak yapılabiliyor.

Pist uzunluğu, mekanik tesisleri, profesyonel yönetim anlayışı ve uygun fiyat politikasıyla her geçen gün daha çok ilgi çeken Erciyes Dağı'nda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve kar yağışı, pistlerde kar kalınlığını artırarak sezonun uzamasını sağladı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen kayak merkezinde halen Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerde kayak yapılabildiğini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından "charter" uçak seferleriyle yabancı turistlerin de Erciyes'e gelmeye devam ettiğini belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Buraya gelen turistler buradan mutlu ve tekrar gelmek için ayrılıyorlar. Fransa, Almanya, ABD, Çekya, İtalya, Lübnan, Dubai gibi birçok yerden turist geliyor. Burada yapmamız gereken, biraz daha sosyal alanlarımızı, konaklama tesislerimizi artırmak. Hazırlıksız yakalanmamak için yatırımlarımızın artması gerekiyor. Bu sene iyi ve tatmin edici bir sezon geçirdik. Son 4 yılın en uzun sezonunu geçiriyoruz.

Görünüşe göre sezonumuz mayıs ayının ortasına kadar devam edecek. İnşallah ramazanda pistlerde iftar yapacağız. Kayakçılarımızı misafir etmeye devam edeceğiz. Pist kalitemiz halen iyi durumda. Bazı pistlerimizde 1,5 metreye yakın kar var. Gelen misafirlerimiz de keyifle kayak yapıyor. Havalar da hala soğuk gidiyor. Bu soğuk havaların devam etmesi pistlerdeki karın erimesini de engellemiş oluyor. Bu dönemde her yağan karı kar ezme makinelerimizle eziyoruz. Pistlerdeki kalite de gün geçtikçe artıyor."

2015-2016 döneminde mayıs ayının ilk haftasında sezonu kapattıklarını anımsatan Cıngı, kayak merkezleri arasında sadece Erciyes'te sezonun devam ettiğini sözlerine ekledi.