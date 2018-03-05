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Epureanu atıyor Medipol Başakşehir kazanıyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 5 golü bulunan Alexandru Epureanu'nun fileleri havalandırdığı 4 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrıldı.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:48
Epureanu atıyor Medipol Başakşehir kazanıyor
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İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, savunmadaki başarısının yanı sıra attığı gollerle de takımının Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmesine büyük katkıda bulunuyor.

Son olarak turuncu-lacivertli ekibin, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe ile oynadığı mücadelede takımını öne geçiren golü atan Epureanu, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Turuncu-lacivertli takım, Alexandru Epureanu'nun gol attığı 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Göztepe'yi yine boş geçmedi

Moldovalı stoper, bu sezon Göztepe ile oynanan iki maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

Ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'in İzmir'de 2-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan Epureanu, İstanbul'da da Göztepe'yi boş geçmedi.

Bu sezonki gollerinin 2'sini kafa, 3'ünü ise ayakla kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, kafa gollerini Göztepe'ye attı. Deneyimli stoper, Medipol Başakşehir'in sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta da fileleri 2 kez havalandırdı.

Takımının en golcü ikinci ismi

Epureanu, Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'dan sonra Medipol Başakşehir'in en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.

Adebayor, attığı 12 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer oyuncusu unvanını elinde bulundururken, Togolu yıldızı 5 golle Epureanu takip ediyor.

Abdullah Avcı'nın ekibinde, Edin Visca ve Mevlüt Erdinç 4'er, Emre Belözoğlu, Kerim Frei, Marcio Mossoro ve Joseph Attamah da 3'er gole imza attı.

En golcü stoperler listesinin zirvesinde

Epureanu, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon ile Süper Lig'in en golcü stoperleri listesinin zirvesinde yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 5'er golü bulunan iki savunma oyuncusunu 3'er kez fileleri havalandıran yine Medipol Başakşehir'den Attamah, Beşiktaş'tan Dusko Tosic ve Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Mustafa Yumlu takip ediyor.

Negredo'yu yakaladı, Soldado'nun 2 gol önünde

Epureanu, skora yaptığı katkıyla Süper Lig'in önemli golcülerini geride bıraktı.

Moldovalı stoper, Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ukraynalı oyuncusu Yevgen Seleznov ile aynı gol sayısına sahip. Deneyimli futbolcu, 4 gol sevinci yaşayan Trabzonsporlu Hugo Rodallega ve 3 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun da önünde yer alıyor.

Takımı, ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri

Epureanu, hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmada da başarılı bir grafik çiziyor.

Ligde 24 haftalık periyotta kalesinde 22 gol gören turuncu-lacivertli takım, bir maçı eksik Beşiktaş ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ligde en az gol yiyen takımlar sıralamasında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı 27 golle Galatasaray, 28 golle Kayserispor ve 29 golle Evkur Yeni Malatyaspor takip ediyor.

Yalnızca 2 maç kaçırdı

Medipol Başakşehir'in savunmadaki en önemli isimlerinden olan Epureanu, 24 haftalık periyotta yalnızca 2 maç kaçırdı.

Epureanu, kart cezası nedeniyle 17. haftadaki Kasımpaşa ve hastalığı sebebiyle 21. haftadaki Fenerbahçe mücadelelerinde forma giyemedi.

Oynadığı 22 maça da ilk 11'de başlayan Moldovalı stoper, bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Alexandru EpureanuFutbolMedipol BaşakşehirSporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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