Engelliler Umutspor kadrosunu İranlı sporcuyla güçlendirdi

YOZGAT (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Sorgun Engelliler Umutspor Basketbol Takımı, kadrosunu İranlı Milad Azizi Mehr ile güçlendirdi.

Engelliler Umutspor Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milad’ın transferiyle takımın büyük bir güç kazandığını ve bunun da oynanan maçlarda alınan galibiyetlerle belli olduğunu söyledi.

Ligin ilk yarısında karşılaştıkları Malatya Doğanşehir’e deplasmanda 48-31 yenildiklerini, ancak yapılan takviye ve takım oyununu daha iyi oynamaları sonucu ikinci yarıda rakiplerini kendi evlerinde 76-36 gibi açık bir farkla yendiklerini dile getiren Altınkuyu, şöyle konuştu:

"Milad bize Kayseri Melikgazi’den transfer oldu. Kendisi oldukça genç ve iyi bir basketbolcu. Engelli kalmadan öncede basketbol oynuyormuş. Henüz 25 yaşında ve kendisi gelecek vaat eden bir sporcu. Takımımıza da bir hayli katkı veriyor. Onun gelmesiyle daha da güçlendik. Bunu da oynadığımız iki maçta gördük. Şimdi önümüzde Çarşamba maçı var. Ben o maçtan da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Bu maçta da Milad’dan çok şeyler bekliyorum."

