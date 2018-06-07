Engelli sporcular, Arslan ve Akdoğan ile bir araya geldi





ANKARA (AA) - Spor hayatlarını Ankara'da sürdüren çeşitli branşların sporcuları, AK Parti Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Yalçın Akdoğan'ı, seçim koordinasyon merkezinde ziyaret etti.

Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği tarafından organize edilen ziyarette, dernek başkanı Ensar Kurt'un yanı sıra engelli sporcular ve aileler yer aldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, sporculara teşekkür ederek, ziyaretlerinin kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Özellikle engelli çocukları spor yapmaya teşvik eden ve normal hayatın içine katılmalarını sağlayan aileler ve antrenörlere teşekkür eden Arslan, "Sizler, gözlerinizdeki pırıltı, neşe ve yaşama sevinciyle, elde ettiğiniz başarılarla, toplum olarak hepimize örnek oluyorsunuz." dedi.

Down sendromunun bir hastalık olmadığını, sadece genetik bir farklılıktan ibaret olduğunu vurgulayan Arslan, "Sizler, başarılarınızla, toplumsal hayatın bizzat içinde yer almakla, bu gerçeğin idrak edilmesine önemli bir katkı sağlıyorsunuz. Sizler sayesinde, engelliler konusunda toplumsal duyarlılık da giderek güçleniyor. Bu konudaki farkındalığın geliştirilmesi için ailelere, sivil toplum kuruluşlarına ve devlete de elbette önemli görevler düşüyor." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ise engelli vatandaşların hayatın her alanında çok önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Önemli olanın hayatın engellilere göre tanzim edilmesi gerektiğinin altını çizen Akdoğan, "İnşallah bu bilinç, daha da gelişecek. Hükümetimizin bu konuda çok önemli çalışmaları var. Yeni dönemde, yeni bir sisteme geçiyoruz. Engelli kardeşlerimizin daha da önünü açacak, onların hayata daha da katılmasını sağlayacak bir sistem olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Akdoğan, engelli bireylerin ailelerine de büyük sorumluluk düştüğüne dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu çocuklarımızı okutmaları, meslek sahibi yapmaları, cesaretlendirmeleri, bir inanç ve güven meselesidir. Çocuklarımıza hem aile, hem devlet hem de toplum olarak güvenmek durumundayız. Bize düşen onların önlerindeki engelleri kaldırmaktır. Engelli olsun veya olmasın, tüm gençlerimizin başarıları bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Sizlere güveniyoruz, sizleri seviyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz."

Sporcular, ziyaret sonunda Arslan ve Akdoğan'a milli takım forması hediye etti.