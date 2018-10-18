



ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'un başantrenörü Alper Durur, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplara kalmalarının camiaları adına çok önemli olduğunu belirterek, "Camiamızı en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelenin en fazlasını vermeye çalışıyoruz." dedi.

Durur, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takımda geçen sezonun kadrosundan sadece bir oyuncu kaldığını ve teknik ekibin de yenilendiğini hatırlatan Durur, "Takımı oluştururken, önce doğru karakterli ve camiaya yakışan isimleri seçmeye çalıştık, sonra işin oyunculuk kısmına baktık. Özellikle yabancı oyuncu seçimindeki kriterimiz buydu. Bu birliktelik sağlandıktan sonra basketbol kısmı da bizim işimiz. En doğru basketbolu oynamak için çabalayacağız." diye konuştu.

Avrupa'da kuraların ülke puanlarına göre çekildiğini ve ikinci torbada yer aldıklarını vurgulayan Durur, "Ön elemelerdeki takımları görünce menajerimize 'Arka Gdynia hariç hangisini çekersen çek.' dedim, ancak onlarla eşleştik. Rakibimizin çok tecrübeli, kadın basketbolunun önemli oyuncularına sahip olduklarını gördük. Açıkçası rakibimizi iyi analiz ettik. Onlar da sanıyorum kendilerine bu kadar ulaştığımızın farkında değildi. Özellikle defans konusunda dersimizi çok iyi çalıştık. Rakibimizi sahamızda oynadığımız ilk maçta 52 sayıda tutmamız çok önemli, diye düşünüyorum. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda turun anahtarı Ankara'da yaptığımız savunmaydı." ifadelerini kullandı.

Durur, D Grubu'nda Rusya'nın WBC Enisey ve Romanya'nın ACS Sepsi takımlarının yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyespor ile mücadele edeceklerini aktararak şöyle devam etti:

"Rakiplerimiz, bu kupada defalarca yer almış, bu ortamı tecrübe etmiş ve neyin nasıl yapılması gerektiğini bilen oyunculardan kurulu. Bizim oyuncularımız arasında da bu tecrübeye sahip isimler var ancak organizasyon olarak buraların yenisiyiz. Gruptan çıkmak için ne gerekiyorsa sahaya yansıtmaya çabalayacağız. Maç maç düşünmek ve öyle ilerlemek durumundayız çünkü bir yandan da Türkiye ligine konsantrasyon sağlamamız gerekiyor. Bu yoğun tempoda bazı beklenmedik yenilgiler alabiliriz. Amacımız, Avrupa kupasından en az seviyede yıpranarak ve sakatlık yaşamadan çıkmak."





- "Rotasyondaki oyuncularımızın performansı önemli"





Başantrenör Alper Durur, takıma katılan oyuncuların birbirinden farklı zamanlarda gelmesi ve yoğun maç temposu nedeniyle birlikte fazla antrenman yapma şansı bulamadıklarını belirtti.

Bu süreçten en az kayıpla çıkma hesabı içinde olduklarını dile getiren Durur, "Maç oynayarak forma giymek iyi bir şey, oyuncuyu diri tutar. Yeni kurulmuş bir kadroya sahip olduğumuz için birlikte antrenman yapmaya ihtiyacımız var. Avrupa kupası maçından çıkıp lig maçı yapıyoruz. Ligde oynadığımız takımlar bize 1 hafta hazırlanırken biz hazırlıklarımızı bazen 1,5 günde bitirmek zorunda kalıyoruz. Önceki tecrübelerimde Avrupa kupası oynayan takımların ciddi bir şekilde yıprandığını gördüm. Dolayısıyla rotasyondaki oyuncularımızın performansı önemli." değerlendirmesinde bulundu.





- "Play-offa kalan takımlar arasında olmak istiyoruz"





Durur, Kadınlar Basketbol Süper Ligi hakkında da düşüncelerini açıklarken, çekişmeli bir sezon yaşanacağına olan inancını vurguladı.

Ligin tepesinde 3-4 takımın oluşturduğu bir grup olduğunu belirten Durur, şöyle devam etti:

"Düşme hattında ise 2-3 takım olacak gibi gözüküyor. Kalan takımlar da play-off oynayabilmek için mücadele edecek, diye düşünüyorum. Play-offa kalan takımlar arasında olmak istiyoruz. OGM Ormanspor, geçen sezonu 9. sırada tamamladı. En azından bu sezon daha iyi bir derece almak istiyoruz. Bu da doğal olarak bizi play-offa kalan takımlar arasına sokacak. Özellikle Ankara'ya gelen takımların gerçek anlamda deplasmanı yaşayacağı bir ortam yaratmak istiyoruz. Son topa kadar maçı bırakmayan bir takım yaratmak için doğru insanlarla çalışıyoruz."

OGM Ormanspor'un oyun yapısı olarak hızlı oyunu seven oyunculardan kurulu olduğuna ifade eden Durur, "Açık sahayı yakalayabilmek için ise iyi savunma yapmak ve savunma ribauntlarına hakim olmak lazım. Eğer savunma ribauntlarını alırsak, hızlı oynayan bir takım olmaya çalışacağız. Bu her zaman hızlı oynayacağız anlamına gelmiyor. En doğru hücuma yapacak takımı yaratmalıyız." şeklinde görüş belirtti.

Oyuncu yapısına en uygun sistemle çalışmayı doğru bulduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Oyuncu yapısına göre bir sistemle oynamayı savunan bir antrenörüm. Zaten oyuncu tercihlerimizi de bu düşünceyle yaptık. Bütçemiz, döviz kuru nedeniyle geçen seneye oranla daha düşük ama hedefimiz daha yukarı. Transferlerimizi bütçemizle doğru orantılı yaptık. Listemizde bulunan isimlerden transferler yaptık diyebilirim. Kurumsal kimliği oturmuş bir kulüpte görev yapıyorum. Herkesin hayal ettiği bir salona sahibiz, en önemli noktalardan bir tanesi de budur. Zaten kurumsal olan bir yapıyı geliştirmek için uğraşacağız."