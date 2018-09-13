En büyük spor festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Avrasya’nın en büyük spor festivali CNR Sports Week İstanbul kapılarını açtı.

CNR Holding'ten yapılan yapılan açıklamaya göre, CNR Expo Yeşilköy’de, 16 Eylül’e kadar açık olan festivalde spor dünyasının en önemli marka ve eğitmenleri buluşuyor.

Yatırımlarını 200 milyar dolar üzerinde büyüklüğe sahip olan spor turizminde değerlendirmek isteyen girişimciler CNR Sports Week İstanbul’a yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye’nin her spor dalı için ilk akla gelen ülke ismi olmasına hizmet edecek festival, yeni turistik spor dallarına ilişkin yatırımların yapılmasına da öncülük ediyor.

Sporu yaşam tarzı ve felsefesi haline getirenler için düzenlenen, sporseverlere sağlıklı olmak için hayatından sporu eksik etme çağırısı yapan CNR Sports Week İstanbul, CNR Expo Yeşilköy’de başladı. Avrasya’nın en büyük spor festivali olma hedefi ile organize edilen CNR Sports Week’in kapıları 16 Eylül’e kadar açık olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen CNR Sports Week, CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Spor ekipman ve donanımları, spor giyim ve aksesuarları, doğa sporları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor gibi spora dair akla gelebilecek tüm ürünlerin bir arada sunulduğu festivalde 200’ün üzerinde spor markası görücüye çıktı.





- 200’ün üzerinde marka, 100’den fazla etkinlik





Festivalde, yüzden fazla spor etkinliği, ana sahne ve fuar alanın her yerinde sporseverlerle buluştu. Sağlıklı yaşam, gıda takviyesi ve fitness ekipmanları alanında lider firmalarından Technogym, Life Fitness, Ender Spor, İnter Spor, Esjim, Tartı ve Findesshop gibi 200’den fazla marka, ürün, ekipman ve hizmetlerini festival ziyaretçileri ile buluşturdu.

Dünyaca ünlü fitness devi Zumba’nın da yer aldığı CNR Sports Week İstanbul kapsamında 3 gün boyunca, dünyanın en iyi eğitmenleri tarafından ziyaretçilere Zumba eğitimi verilmeye başlandı. “Müziğin gücünü kaslarda hissettiren” Zumba eğitimine katılanlar; elektronik eğitim kılavuzu, kurs tamamlama belgesi, fitness sertifikasyon kredileri ile temel adımları incelemek için çevrimiçi videolara, festivalin sonunda sahip olacak. Festival alanında pilates meraklıları için de özel bir alan oluşturuldu. Sporseverler, festival boyunca bu alanda eğitim alıp, pilates hakkındaki son gelişmeleri de takip edebiliyor.







- Türkiye’nin en güçlüleri festivalde buluştu





Tüm dünyada çığ gibi büyüyen ‘Strongman (Güçlü adam) yarışması, Türkiye’de ilk kez CNR Sports Week’de düzenleniyor. Yarışmaya katılan sporcular, Çanakkale Zaferi’nin en büyük kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı’nın zorlu mücadelesini tekrar canlandırmak için kıyasıya yarışıyor. 215KG’lık özel mekanizmalarla yürümeye çalışan yarışmacılardan finale kalan 10’u, festivalin son günü otomobil kaldırmayı deneyecekler.

Festivalin etkinliklerinden biri de son spor çılgınlığı "Spinning" oldu. Salonların vazgeçilmez kondisyon aleti olan sabit bisikletler için festivalde özel bir alan ayrıldı. Profesyonel hocaların, müzik eşliğinde yaptırdığı spinning, sporseverlerin limitlerini oldukça zorluyor. Sporseverler, festivalin detaylı programına, cnrsportsweek.com adresinden ulaşabilirler.



Spor turizminde konaklama ve tesisleşme yatırımının da önünü açacak festival, sektörle iş birliği halinde düzenleniyor. CNR Sports Week İstanbul ile dünyada 200 milyar dolar civarında büyüklüğe sahip olan spor turizminde, Türkiye’nin spor ülkesi olduğu imajı da güçleniyor.

Antalya’dan Bursa’ya, Tokat’tan Artvin’e, İzmir’den Ardahan’a Türkiye’nin yüzde 90’ı doğa sporlarının yapılabileceği alanlara sahip. Bu anlamda Türkiye’deki spor turizmi için önemli olan mevcut kaynakların daha verimli kullanılabilmesi amacıyla düzenlenen CNR Sports Week İstanbul, bu alana yatırım yapmak isteyenlere de yol gösteriyor.

Doğa sporları başta olmak üzere spor turizmi alanında yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcılara rehberlik yapan festivale, Fransa’nın en önemli ticari kuruluşlarından Business France, Italian Trade Agency (İtalya Ticaret ve Yatırım Ajansı) ve İngiliz British Chamber Of Commerce (İngiliz Ticaret Odası Derneği) ziyaretçi desteğinde bulundu.

