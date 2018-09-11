En büyük balığı Türk sporcu avladı

ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, 31. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Zıpkınla Balık Avı Dünya Şampiyonası, Portekiz'de düzenlendi.

Sagres açıklarında gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, 30 ülke arasında 11. sırayı aldı.

İspanya dünya şampiyonluğuna ulaşırken, Portekiz ikinciliği, Şili ise üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonanın en önemli ödüllerinden "en büyük balığı avlayan sporcu" ödülünü ise Ahmet Tekin kazandı.

Ahmet Tekin, avladığı yaklaşık 7 kilo gelen "rubberlip grunt" balığıyla 150 sporcu arasında bu ödülü kazanan isim oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, mili sporcu Ahmet Tekin'i tebrik ederek, "Bu ödül, şampiyonanın en önemli ödüllerinden. Milli sporcumuz Ahmet Tekin'i yürekten kutluyorum. Milli takım antrenörlerimizi ve sporcularımız verdikleri mücadelelerden dolayı kutluyorum. Performans ve tecrübe çıtamızı daha yükselterek, önümüzdeki dönemde uluslararası şampiyonluklardaki sıralamalarda ses getireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özen, milli takımın şampiyonayı 11. sırada tamamlaması konusunda ise "Bu sonuç, bizi demoralize etmedi, aksine gelecek için umut vadetti. Bilmediğimiz bir sualtı habitatında bu sporda başarı sağlamak, ustalık, beceri ve performansın yanında çok büyük bir şansa sahip olmayı da gerektirir. Şans faktörü çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar