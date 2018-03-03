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Emre Zafer Barnes yarı finalde

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Barnes, erkekler 60 metrede 6.58'lik derecesiyle adını yarı finale yazdırdı.

03 Mart 2018 Cumartesi 14:45
Emre Zafer Barnes yarı finalde
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İSTANBUL (AA) - Milli atlet Emre Zafer Barnes, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler 60 metre seçmelerini geçerek yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin Birmingham kentinde devam eden şampiyonanın üçüncü gününde piste çıkan 29 yaşındaki Barnes, 6.58'lik derecesiyle adını yarı finale yazdırdı.

Dünya Salon Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes 60 metrede seçme serisini 6.58 ile kazandı ve yarı finale kaldı. Yarı final bu akşam. Tebrikler Emre! pic.twitter.com/enSjmILXCe

— Türkiye Atletizm Fed (@AtletizmTAF) 3 Mart 2018

Serisini ilk sırada tamamlayan Barnes, yarış sonrasında asker selamı verdi.

İstanbul Indoor Cup'taki 6.55'lik zamanlamasıyla Türkiye rekorunun sahibi olan milli atlet, bugün TSİ 22.11'de yapılacak yarı finalde başarılı olması halinde TSİ 00.09'da final mücadelesi verecek.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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Spor
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