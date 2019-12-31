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Emre Çolak eski takımı Deportivo La Coruna'ya dönüyor

İspanya 2. Futbol Ligi'nde son sırada bulunan Deportivo La Coruna'nın, eski oyuncusu Emre Çolak ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Spor 31.12.2019, 10:02
Emre Çolak eski takımı Deportivo La Coruna'ya dönüyor
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MADRİD (AA) - Deportivo'nun 1. ligde olduğu dönemde 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında formasını giyen Emre Çolak, bu kez 2. ligde mücadele eden eski takımına transfer oluyor.

AA muhabirinin, Deportivo kulübüne yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre Emre yarın Coruna kentinde sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imza atacak.

Bu arada, 2. ligde sezonu kötü geçiren Deportivo, teknik direktör değişikliği yaparak Fernando Vazquez'i göreve getirdi.

İlk yarısı sona eren 2. ligde 15 puanla 22. ve son sırada bulunan Deportivo, yeni sezon hazırlıklarını Soria kentinde yaparken, Emre'nin en kısa zamanda kampa katılması bekleniyor.

#Deportivo La Coruna #Emre Çolak #spor
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