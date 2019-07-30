Emre Alkin Galatasaray Sportif AŞ'den istifa etti

'de yönetim kurulu üyesi, görevindenetti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Emre Alkin'in bugün itibarıyla görevinden istifa ettiği belirtildi.