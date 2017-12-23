Emniyet Müdürü Aydoğan'dan Sivasspor'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Samet Aybaba ve bazı yöneticiler tarafından karşılanan Aydoğan, ziyarette yaptığı konuşmada kırmızı-beyazlı ekibin Beşiktaş ile zor bir karşılaşmaya çıkacağını belirterek, "Takımımıza güveniyoruz. İyi futbolumuzu Beşiktaş karşısında da sahaya yansıtıp ilk yarının son maçını 3 puanla kapatırsak tüm Sivaslılar bundan çok mutlu olacaktır. Teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz ise temennilerinden ve ziyaretinden dolayı Aydoğan'a teşekkür etti.

Başkan Otyakmaz, Aydoğan'a 58 sırt numaralı Demir Grup Sivasspor forması ile rozet hediye etti.