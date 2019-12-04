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Eminevim, TÖSSFED'in ana sponsoru oldu
İSTANBUL (AA) - Eminevim, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) ana sponsor oldu.Yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla Eminevim, federasyona ve sporcularına gelecek yılın...
Spor 04.12.2019, 11:18
Yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla Eminevim, federasyona ve sporcularına gelecek yılın sonuna kadar destek verecek.
Ayrıca yapılan anlaşmayla, TÖSSFED Futbol Süper Ligi de "Eminevim Futbol Süper Ligi" adıyla oynanacak. Milli takımların seremoni eşofmanlarında da Eminevim'in logosu yer alacak.
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