El Clasico'da Barcelona 5 golle kazandı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 5-1 yendi.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi sonrası ilk El Clasico'da Lionel Messi de sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, müsabakayı "Hat-trick" yaparak tamamlayan Luis Suarez, ön plana çıkan isim oldu.

Camp Nou'daki karşılaşmanın 11. dakikasında Philippe Coutinho'nun golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

Maçın 28. dakikada Luis Suarez, Raphael Varane'in müdahalesi sonrası yere düştü. Penaltı vermeyen hakem, itiraz sonrası VAR sistemi ile kararını değiştirdi. 30. dakikada Luis Suarez, penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı Barcelona'nın 2-0 üstünülüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 50. dakikasında Marcelo Vieira, Real Madrid adına farkı 1'e indirdi. 75 ve 83. dakikalarda Luis Suarez'in kaydettiği gollerle skor 4-1'e geldi. 87. dakikada Arturo Vidal, müsabakanın son golünü kaydetti ve karşılaşma 5-1 Barcelona'nın tarihi galibiyeti ile tamamlandı.

Barcelona, bu skorla puanını 21'e çıkarıp liderliğini korurken, Real Madrid 14 puanda kaldı.

İspanyol basınında, son 6 maçtır zafer elde edemeyen Real Madrid'in teknik direktörü Julen Lopetegui'nin takımdaki geleceğinin kritik olduğu yorumları yapıldı.