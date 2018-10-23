Ekip ruhuyla şampiyonluklara koştular

KIRŞEHİR (AA) - Nüfusuna oranla sahip olduğu lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Kırşehir'de, ekip çalışmasıyla keşfedilen gençler, atletizmde şampiyonluklar elde ederek milli takıma kadar yükseldi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörü Ziya Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenttin atletizm altyapısı ve yetenekli sporcu açısından iyi bir durumda olduğunu söyledi.

Okul seçmelerinde keşfettikleri istekli ve azimli öğrencileri atletizme yönlendirdiklerini belirten Kaya, antrenmanlarla belirli seviyelere getirdikten sonra Türkiye şampiyonalarına götürdüklerini dile getirdi.

Erkeklerde 18 yaşındaki İsmail Tekbıçak'ın kendi kategorisinde üst üstte 3 kez Türkiye şampiyonu olduğunu, kızlarda da Urkuş Işık, Senem Çelik ve Fatmanur Turhan'ın Türkiye birincilikleri elde ettiğini anlatan Kaya, bazı sporcuların da milli takımla ter dökerek başarılı sonuçlar aldığını aktardı.

Bütün bu başarının bir ekip çalışmasıyla elde edildiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Alttan gelen çocuklar, hep iyi ve başarılı sporcuları örnek alıyor. İsmail'in yerinde olmak isteyen çok sporcumuz var. İsmail'in yaptığı çoklu branşları her sporcu yapamaz. Apayrı bir yetenek gerektiriyor. Koşuyorsun, atıyorsun, atlıyorsun. Bir sporcumuz daha vardı. Fena değildi ama bir yıl sonra çoklu branşları bıraktı. Bu başarılar bir ekip işi. Sadece benim başarım değil. Çaycısından memuruna, şoförüne ve il müdürümüze kadar hepsinin bu başarıda tuzu var. Ekip başarısıyla buralara kadar geldik. İdaremiz bize destek olmazsa bir yerele gelemezdik."

- Elde edilen başarılar

İsmail Tekbıçak, 2016 yılı Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde şampiyonluk elde etti. İsmail, geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Dekatlon Şampiyonası ve bu sene yapılan Komple Atlet Ligi'nde de şampiyon olup kürsünün zirvesine çıkarak milli takıma seçildi. Tekbıçak, milli takımla çıktığı Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda beşinci oldu.

Urkuş Işık, bu yıl Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda bin 500 metre gençler ve Bulgaristan'da yapılan 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası 3 bin metre kadınlarda birincilikler elde etti.

Senem Çelik, bölgesel kros liglerinde iki yıl üst üste birincilik elde etti. Çelik, bu yıl Türkiye Salon Şampiyonası 3 bin metrede Türkiye dördüncüsü oldu.

Fatmanur Turhan, Türkiye Atletizm Geliştirme Projesi bin 500 metrede kendi yaş grubunda kürsünün zirvesine çıktı.

