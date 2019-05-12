'Eğer kural hatası kesinse ona göre bir müracaatta bulunuruz'

ANKARA (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Ankara'daki ofisinde Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında yaşananlarla ilgili basın toplantısı yaptı.

Kartal, konuşmasına dünkü karşılaşmanın 70. dakikasında Braian Samudio ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Emre Akbaba için üzüntülerini dile getirerek başladı.

İkinci üzüntüsünün ise maçta hakemin vermiş olduğu kararlar olduğunu belirten Kartal, "Hakemin Rizespor açısından nelere mal olduğunu düşünmeden kararlar verdiğine son derece eminiz. Dün belki sert bir açıklamam oldu ama içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı o şekilde bir açıklama yapmam gerekiyordu. Şimdi daha rahatım daha objektif bakıyorum. İnşallah federasyon bu hakem hatalarını görür, bunları düzeltir, yapılan yanlışları görür, bu yanlışların tekrarlanmaması için gerekeni yapar." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray camiası bizim bu tür açıklamalarımızdan rahatsız olmasın." diyen Kartal, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim Galatasaray camiasıyla veya bir başka camiayla hiçbir problemimiz yok. Bizim amacımız sadece Rizespor'un haklarını korumak. Rizespor'un haklarını korumaya öncülük ettiğimiz gibi diğer kulüpeler de kendi haklarını korumak için öncülük etsinler. Bunun bizim için hiçbir sakıncası olmaz. Bizim için kim şampiyon olmuş bu da önemli değil. Hak eden iyi olan şampiyon olsun. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz. Yakında da federasyon seçimlerimiz var. Gelecek yönetim bu görünen hataları umarız bir an önce düzeltir. Gelecek sene daha iyi bir sezon olmasını diliyorum."

"Kural hatasının olduğu görülüyor"

Galatasaray karşılaşmasında kural hatasının tespit edilmesi durumunda nasıl bir yol izleyecekleri yönündeki soruya Kartal, "Bir iki kural hatasının olduğu söyleniyor. Bu pozisyonları inceliyoruz, incelettiriyoruz. Kural hatasının olduğunu yavaş yavaş idrak ediyoruz. Tabii maçta o anda hemen farkına varamıyorsunuz. Yorumcular daha rahat bir şekilde aydınlatıyor. Kural hatasının olduğu görülüyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz. Eğer kural hatası kesinse ona göre Rizesporun hakkını korumak için bir müracaatta bulunuruz diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Maç sonrası söylediği "Silahım olsa hakemi vururdum." sözlerinin hatırlatılması üzerine Kartal, şunları kaydetti:

"Şimdi o espiriyle yapılan bir söylem. 'Bu insanlar beni katil eder' söylemi bizim dilimizde var. Yani bu şekilde söylenmiş bir laftır. Silahla bizim ne işimiz var. Biz sporcuyuz, spor kulübü başkanıyız. Spor bunlardan uzaktır. Yani böyle bir soru sorulduğu için öyle mecazi bir karşılık verdim. Ama böyle bir sorunun neden sorulduğunu bilmiyorum. Yani onun üzerine gitmenin bir anlamı yok."

"Bu maça özel bir prim belirlemedik"

"Galatasaray maçı öncesi oyunculara özel bir prim vadettiniz mi?" şeklindeki soruya Kaplan, "Şimdi bizim prim anlayışımız bir standart üzerine gidiyor. Büyük takımlarla oynadığımız zaman belli bir primimiz var. Diğer takımlarla oynadığımız zaman belli. Riskli maçlarda ise farlı bir primimiz var. Yani Galatasaray maçına özel bir primimiz yoktu. Fenerbahçe maçını yendiğimiz de ne verdiysek Galatasaray maçında da yenseydik o primi verecektik. Bizim çocuklar inanın prime bağlı oynamıyor. Bizim ekipte bir aile ortamı ve birliktelik var. Rizespor'da bütünlük var. Yani hocasıyla, sporcularıyla, yönetimiyle, taraftarıyla bir bütünlük var. Bizde bir aile ortamı var, bir dostluk var onun için başarıyı yakaladık. Bu çocukların ben parayla oyanayacaklarına da kesinlikle inanmıyorum. Bu maçı almak için bir şekilde şartlanmıştık, çünkü ilk beşe girme gibi bir şansımız vardı. Ama nasip olmadı." dedi.

VAR sisteminin ilk zamanlar çok iyi olduğunu vurgulayan Kartal, "İlk zamanlarda güzeldi ve Türk futboluna da faydalı olacağı düşüncesindeydik. Ama şimdi örneğin, Beşiktaş maçında bizim iki tane ofsaytan yemiş olduğumuz golleri VAR belirleyemedi. Bu nasıl iştir anlamadım. Yani bunların olmaması lazım. Bu spor camiasını düzgün, dürüst, seyredene zevk verecek şekle gelmesi lazım. Dileriz ki 4-4'lük bir federasyonumuz ve 4-4'lük bir futbol camiamız olur." diyerek sözlerini tamamladı.