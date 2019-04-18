Efeler Ligi'ne iki bilet

- Voleybolda Erkekler 1. Lig final etabı yarın Kayseri'de başlayacak - Üç gün sürecek müsabakalar sonucunda ilk iki sırayı alacak takımlar, Efeler Ligi'ne yükselecek

Efeler Ligi'ne iki bilet
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İSTANBUL (AA) - Voleybolda Erkekler 1. Lig final etabı karşılaşmaları yarın Kayseri'de başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda üç gün sürecek final etabında, yarı final gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Beşiktaş, Palandöken Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Sorgun Belediyespor mücadele edecek.

Yapılacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırayı alacak takımlar, gelecek sezon Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Erkekler 1. Lig final etabı karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Sorgun Belediyespor-Palandöken Belediyespor

18.30 Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor

20 Nisan Cumartesi:

14.00 Palandöken Belediyespor-Beşiktaş

16.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor

21 Nisan Pazar:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Palandöken Belediyespor

16.30 Sorgun Belediyespor-Beşiktaş

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