Efeler Ligi'ne iki bilet

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Erkekler 1. Lig final etabı karşılaşmaları yarın Kayseri'de başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda üç gün sürecek final etabında, yarı final gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Beşiktaş, Palandöken Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Sorgun Belediyespor mücadele edecek.
Yapılacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırayı alacak takımlar, gelecek sezon Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
Erkekler 1. Lig final etabı karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 Sorgun Belediyespor-Palandöken Belediyespor
18.30 Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor
20 Nisan Cumartesi:
14.00 Palandöken Belediyespor-Beşiktaş
16.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor
21 Nisan Pazar:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Palandöken Belediyespor
16.30 Sorgun Belediyespor-Beşiktaş