Dünya yıldızları 'Deli Mehmet'i sevdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar rüzgar ve uçurtma sörfü alanı, yörede "Deli Mehmet" adıyla bilinen rüzgarı dolayısıyla dünyanın en iyi sporcularının yanı sıra son yıllarda yabancı turistleri de bölgeye çekiyor.

Rüzgarla yapılabilen su sporlarına elverişli doğasıyla yerli ve yabancı sporcuların tercih ettiği Akçapınar sahili, günün büyük bölümünde esen "Deli Mehmet" rüzgarıyla uzun süreli spor yapma imkanı tanıyor.

Gökova Körfezi'nde rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 3 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahilinde, her yıl Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen binlerce sporcu, rüzgar ve uçurtma sörfü yapma heyecanını yaşıyor.

Birinci derece sit alanındaki 3 bin 500 metrelik sahilin sörf alanı olarak tescillenmesi ile söz konusu bölge, sporcuların gün boyu yaptığı akrobasi hareketleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

2018 Dünya Kiteboard Ligi'nin (uçurtma sörfü) Türkiye ayağı organizatör firma Kite Academy'nin eğitmen ve ortaklarından Yavuz Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçapınar uçurtma sörfü sahilinin son yıllarda dünyanın en önemli sahilleri arasında yer aldığını, bu nedenle burada yapılacak yarışlarda dünyanın en önemli sporcularının mücadele ettiğini söyledi.

"Akçapınar'da rüzgar madeni var"

Dünyanın en iyi uçurtma sörfü sporcularının Akçapınar'daki rüzgara hayran kaldığını belirten Aksakal, "Gökova Körfezi'nin kenarında gerçekleşen bu mucize sayesinde her gün bölgede dolu dolu rüzgar var. Bizler yıllarca edindiğimiz tecrübenin desteğiyle bölgede her gün rüzgar olacağını sporculara söyledik. Şampiyonanın yapıldığı dönemde rüzgar ortalamanın da üstündeydi. Bu da katılan sporcuları çok mutlu etti. Bu nedenle harika müsabakalar gerçekleşti." dedi.

Uçurtma sörfünde en önemli unsurun rüzgarın kalitesi olduğunu anlatan Aksakal, "Bu sporcular iyi rüzgarı yakalayabilmek için Mısır'a, Brezilya'ya, Fas'a gidiyorlar. Rüzgar var mı, yok mu? Hep bir sorudur. Akçapınar'da rüzgar madeni var. Bu rüzgar her gün garanti. Bu nedenle 2018 Dünya Kiteboard Ligi'nin Türkiye ayağını burada yaptık." diye konuştu.

Yavuz Aksakal, sporcuların antrenman yapabilmesi için sürekli esen rüzgara ihtiyaç duyduğunu, her gün esen rüzgarın çok değerli olduğunu vurguladı.

"Burası dünya standartları üzerinde bir yer"

Sporcuların yanında bölgeye yurt dışından gelen turistlerin her gün kite yapmak istediğini aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"Siz rüzgarın hep olacağı garantisini sunduğunuz zaman onlar da iki ay önceden biletlerini alıyor ve bölgeyi tercih ediyor. Bu sayede artık dünyanın en iyi sporcuları buraya geliyor. Antrenmanlarını yapıyor ve şampiyonalara hazırlanıyor. Burası dünya standartları üzerinde bir yer."

"Akyaka harika bir yer"

Gökova Körfezi'nde antrenmanlarını yaparak 2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası'na hazırlandığını ve yine zirvede yer aldığına değinen ve üç defa dünya şampiyonu olan "Bebe" lakaplı Brezilyalı Carlos Mario ise Akçapınar'daki organizasyona katılmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Şampiyonada elde ettiği birinciliğin kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Carlos Mario, şöyle konuştu:

"İnanılmaz mutluyum. Tüm hedeflerime burada ulaştım. Burada çok iyi bir antrenman süreci geçirdim. Her gün sürekli esen bir rüzgar vardı. Bu sporcuların için bulunmaz bir şey. Artık bir çok kez yarışlara hazırlanmak için buraya geleceğim. Ayrıca Türk halkı çok misafirperver. Yarışlar boyunca da bana büyük destek verdiler. Akyaka harika bir yer."

"Buradaki rüzgar bulunmaz ve inanılmaz"

İlk kez katıldığı şampiyonada kadınlarda birincilik elde eden Brezilyalı sporcu Mikaili Sol da iyi bir derece elde ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Akçapınar'da her gün esen rüzgarda iyi bir antrenman dönemi geçirdiğini ve şampiyonaya hazırlandığını dile getiren Sol, "Yarışlar da rüzgar mükemmeldi. Bu benim için bulunmazdı. İyi bir derece alacağımı biliyordum ama birincilik beni daha da motive etti. Bundan sonra Akçapınar'a sürekli geleceğim. Çünkü buradaki rüzgar bulunmaz ve inanılmaz." diye konuştu.