İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin Eyaleti'ndeki Sheboygan'da 16-22 Eylül'de gerçekleştirilen 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Miray Ulaş dünya 5'incisi oldu.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kariyerinde ilk kez Hansa 303 sınıfında yarışan Miray, Temmuz 2017'de Polonya'da düzenlenen Paralimpik Yelken Avrupa Şampiyonası'nda da 2,4 metre kadınlar yarışında Avrupa 4'üncüsü olmayı başarmıştı. Bir diğer milli sporcu Hüseyin Akbulut ise gümüş grupta birinciliği elde etti.



TURKSPORU'nun olduğu gibi engelli sporlarının da destekçisi olan Turkcell, 2009 yılından beri Görme Engelli Spor Federasyonu'nun ana sponsorluğunu üstleniyor.



2013 yılında Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile yapılan iş birliği çerçevesinde Avrupa'da bir ilke imza atıldı ve Turkcell, adını Görme Engelliler B1 Futbol Ligi'ne verdi.



Turkcell Sesi Görenler Ligi olarak anılan bu isim sponsorluğu ulusal ve uluslararası birçok platformda ödüle layık görüldü. 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu koordinasyonu ile engelli sporlarına desteğini artıran Turkcell, Bedensel Engelli, Görme Engelli, İşitme Engelli ve Özel Sporcular Futbol Milli Takımları ve Ulusal Liglerinin sponsoru oldu.







